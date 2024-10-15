Фейк: российские военные расстреляли готовых сдаться в плен солдат ВСУ

Фейк о расстреле сдающихся в плен в Курской области солдат ВСУ опровергли

В интернете появилась информация о том, что российские военные расстреляли в Курской области девятерых украинских солдат, готовых сдаться в плен. Эти сообщения оказались недостоверными.

Фейк

Украинский военный ресурс Deep State опубликовал фото с телами военных. Снимок плохого качества, предположительно, сделали с помощью беспилотника. На сайте утверждают, что это — убитые солдаты ВСУ, которые собирались сдаться в плен в Курской области.

Правда

Сайт Deep State тесно связан с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Соловьев Live» назвал эти сообщения фейком.

«Им надо сейчас создавать любые фейки для того, чтобы их бойцы не сдавались в плен. Тем более, понимая, что у них уже подразделения бросают позиции и бегут, что можно считать открыто, бойцы говорят, что они не в состоянии воевать, хотят сдаться», — подчеркнул он.

Таким образом, украинская военная разведка пытается не только запугать собственных бойцов, но и обвинить Россию в нарушении Венской конвенции, очернив ее в мировом пространстве.

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