Фейк: российские военные обвинили замглавы Курской области в коррупции

В Сети распространяется ролик, на котором российские военные обращаются к главе Курской области Алексею Смирнову. Они задались вопросом, почему за награды «нужно платить». Однако видео оказалось фейковым, оно направлено на дестабилизацию обстановки в приграничном регионе.

Фейк

В интернете появилось видео, на котором российские военные обратились к губернатору Курской области с претензией. По их словам, для того, чтобы получить награду регионального уровня, нужно якобы заплатить заместителю главы области Алексею Дедову.

Правда

В действительности это видео — фейк. Артикуляция не соответствует звуку. Наложенный поверх кадров звук также слышно, он выдает подделку.

Обращение звучит, будто его читают по бумаге. Между предложениями почти нет пауз — во время единственного затишья звуки ветра тоже утихли, что говорит о том, что аудиодорожка наложена на видеоролик, она не имеет отношения к видео бойцов.

Вопросом награждения занимаются командиры. При этом гражданские власти не имеют прямого отношения к боевым знакам отличия.

Власти Курской области могут награждать жителей за определенные заслуги, но их список регламентирован, а федеральные льготы вместе с ними не предусмотрены.

Согласно региональному закону, специальная комиссия рассматривает кандидатуры тех, кому хотят вручить знак отличия, самолично заместитель губернатора не определяет кого награждать, а кого нет.

Кадры с российскими бойцами, которые якобы обращаются к Алексею Смирнову с обвинением в адрес Дедова в коррупции, — фейк. Даже без детального анализа слышно, что звук в видео не оригинальный. А направлен кустарно изготовленный фейк на дестабилизацию в приграничном регионе через дискредитацию команды нового губернатора Курской области.

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