Данные о причастности ФСБ и разведки РФ к трагедии в Шебекине оказались фейком

В Сети появилась информация о том, что российские спецслужбы якобы сбросили взрывное устройство на детскую площадку в Шебекине. 360.ru опроверг эти данные.

Фейк

В украинских Telegram-каналах появились посты с обвинениями в адрес российских спецслужб в сбросе взрывного устройства на детей в Шебекине. Один из каналов попытался конспирологической риторикой подвести подписчиков к мысли, что ЧП выгодно военной разведке или ФСБ.

Правда

Взрывоопасный предмет (ВОП) на детскую площадку сбросили с украинского дрона. Шебекинский городской округ 11 июля минимум шесть раз попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о сбросе ВОПа. Именно из-за него пострадали пятеро детей в одном из дворов Шебекино.

Взрывное устройство во двор жилого дома сбросили целенаправленно, отметил глава региона. Пятеро находившихся на детской площадке мальчиков получили различные травмы. Во дворе не было военных объектов, и на площадке сидели не бойцы, а дети. Одному из них всего восемь лет.

Обвинения в адрес российских спецслужб — это попытка украинской стороны обелить себя. С любой точки зрения теракт против детей является чудовищным преступлением. Украина опасается осуждения со стороны своих спонсоров, поэтому пытается переложить вину на других всеми правдами и неправдами, используя непрофессиональную риторику.

Это уже сложившаяся практика — есть и другие примеры, когда украинские власти пытались оправдать свои преступления против детей. Советник главы офиса президента Украины после удара ВСУ по пляжу в Севастополе заявлял, что в Крыму нет пляжей. Экс-советник главы Мариуполя также пытался оправдать Украину с помощью обмана.

Информация о том, что взрывоопасный предмет с дрона во двор многоквартирного дома в Шебекине сбросили российские спецслужбы, оказалась фейком.

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