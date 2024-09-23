Проукраинские паблики распространили фейк о разграблении заповедника в ДНР

Проукраинские паблики начали «разгонять» фейковую новость о том, что российские бойцы якобы уничтожают заповедник «Каменные Могилы». К действительности этот вброс отношения не имеет, а его авторы преследуют только одну цель, заключающуюся в попытке дискредитации ВС России.

Фейк

В проукраинских пабликах распространяют информацию о том, что якобы подразделения ВС РФ разграбили и скоро полностью уничтожат заповедник «Каменные Могилы» в ДНР.

Правда

В действительности ситуация обратная. Бойцы Росгвардии при выполнении боевых задач на территории Донецкой Народной Республики обнаружили и извлекли из земли несколько каменных изваяний.

Специалисты обследовали фигуры и предварительно установили, что найденные фигуры датируются XI–XII веками. После состоялась передача этих артефактов Мариупольскому краеведческому музею в рамках соглашения о сотрудничестве с Центральным музеем войск национальной гвардии Российской Федерации.

«Один из основных пунктов нашего соглашения — сохранение исторической памяти и культурного наследия. Мы очень благодарны военнослужащим войск национальной гвардии за то, что, выполняя боевые задачи, они бережно относятся к артефактам и помогают сберечь их для потомков», — заявила директор Краеведческого музея города Мариуполя Раиса Божко.

Таким образом, информация о том, что Россия разграбила и скоро полностью уничтожит заповедник «Каменные Могилы», недостоверна.

На самом деле бойцы Росгвардии помогли сохранить историческое наследие региона, передав артефакты Мариупольскому краеведческому музею в рамках соглашения о сотрудничестве с Центральным музеем войск национальной гвардии РФ.

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