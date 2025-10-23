Фейк: Россия целенаправленно ударила по детскому саду в Харькове

Минобороны опровергло сообщения об ударе по детскому саду в Харькове

В СМИ распространяют сообщение Владимира Зеленского, что российская армия якобы нанесла удар по детскому саду в Харькове. В Минобороны опровергли его заявление.

Фейк

Владимир Зеленский обвинил Россию в ударе беспилотником по детскому саду в Харькове. По его словам, один человек погиб и семеро получили ранения. Глава киевского режима заявил, что Россия таким образом эскалирует напряженность.

Правда

Министерство обороны в мессенджере MAX опровергло эти заявления. Там назвали целью цех по сборке БПЛА на базе Харьковского национального технического университета сельского хозяйства, расположенный по соседству.

В этом же квартале находилось расположение иностранных наемников, пораженное в январе 2024 года.

На картах района нет обозначений, что в квартале есть детский сад. Судя по Google-картам, в здании, которое пытаются выдать за пострадавшее, находятся кафе, владельцы которого активно поддерживали ВСУ и нацистские подразделения, а также адвокатская контора.

На первых кадрах с места детей не видно. Кроме того, в видеорепортаже попадающие в кадр игрушки и самокаты даже не запылились, а один из спасателей — в неуставной обуви.

Официальная позиция российского верховного командования остается неизменной: военные не наносят удары по гражданским объектам.

Также характерным назвали то, что информация о происшествии появилась перед анонсированной встречей президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

