Фейк: Россия сократила активность в зоне СВО после переговоров в Стамбуле

В Сети распространили видео, в котором заявили о якобы снизившейся активности российских войск после прошедших в Стамбуле переговоров по Украине. Ничего общего с действительностью эта информация не имеет.

Фейк

В Сети распространяется поддельное видео, где утверждается, будто Минобороны после российско-украинских переговоров в Стамбуле 16 мая 2025 года объявило о снижении активности на ряде направлений.

Правда

На самом деле этот ролик создали еще в 2022 году — тогда переговоры между сторонами проходили в марте.

Переговоры 2025 года идут не так активно, но уже принесли серьезные результаты: например, привели к крупнейшему за всю историю СВО обмену по формуле «1000 на 1000». Полный перечень достижений озвучил помощник президента России Владимир Мединский.

«В целом мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакты. О чем договорились: первое — в ближайшие дни произойдет масштабный обмен пленными 1000 на 1000 человек. Второе — украинская сторона запросила прямые переговоры между руководителями государств, мы приняли этот запрос к сведению. И третье — мы договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня, пропишет это в деталях», — сообщил он.

На официальном сайте российского оборонного ведомства не опубликовано заявлений о снижении военной активности по итогам переговоров в мае 2025 года.

В ходе переговоров представители российской делегации не говорили о планах по сокращению военной активности. Информация о результатах встречи в Стамбуле была опубликована в ряде авторитетных российских изданий, в частности РБК.

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