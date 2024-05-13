Фейк: Россия построит курорты в Запорожской области и создаст живой щит для военных | 360°

Спецоперация 13 мая 2024, 18:05 Фейк: Россия построит курорты в Запорожской области и создаст живой щит для военных Данные о прикрытии военных гражданскими в Запорожской области оказались фейком Vladimir Sidoropolev/http://imagebroker.com/#/search/ / Global Look Press

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В украинских СМИ распространяют информацию о том, что Россия якобы планирует строить курорты в Запорожской области, чтобы создать «живой щит» для военных. Данные оказались очередным фейком.

Фейк

«Глава украинской областной военной администрации» Запорожской области Иван Федоров опубликовал пост в Telegram-канале, в котором обвиняет российских военных, будто они хотят прятаться за спинами мирных жителей. По мнению украинского чиновника, российские власти якобы пытаются загнать в Запорожскую область туристов на лето и за счет этого защитить солдат.

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Правда

Во-первых, российские военные никогда не прикрывались мирными гражданами — ни украинскими, ни какой-либо другой страны. Во-вторых, наличие мирных жителей никогда не останавливало киевский режим. Это доказывают и теракт в «Крокусе», и ряд терактов против гражданских лиц в России, в том числе охота на журналистов в зоне проведения СВО.

Россия занимается развитием санаторно-курортной отрасли во всех своих субъектах. Как и в других регионах, да и по всему миру в целом, в Запорожскую область приглашают туристов в первую очередь ради активизации местной экономики, привлечения инвестиций и создания дополнительных рабочих мест.

Исполняющий обязанности зампреда правительства России Марат Хуснуллин на совещании по созданию круглогодичных морских курортов «Пять морей и озеро Байкал» называл развитие туризма одной из приоритетных задач, стоящих перед страной.

По мнению Хуснуллина, увеличение туристического потока даст импульс развитию инфраструктуры, появлению новых рабочих мест и в целом росту экономики регионов.

Стоит напомнить, что еще в июле 2023 года в Приморском районе Запорожской области начали строить масштабный туристско-рекреационный комплекс с гостиницами, кемпингами и ландшафтным парком. При этом заявлялось, что на создание комплекса уйдет 7,5 года, то есть полностью он будет готов в начале 2030-х годов.

Тогда же, летом 2023 года, глава Запорожской области Евгений Балицкий рассказывал о планах развития туристической отрасли в регионе. Тогда он отмечал, что на данный момент область ориентирована в основном на отдых местного населения, а туристы из других регионов не задерживаются в Запорожской области надолго. В основном, проезжающие транзитом по сухопутному коридору в Крым россияне останавливались ради нескольких достопримечательностей и ехали дальше в Крым или из Крыма.

В программе развития Запорожской области в отношении туристической отрасли также много планов. Сама программа рассчитана на 10 лет. И, учитывая, что в регионе имеются более тысячи баз для отдыха и другие объекты рекреационного кластера, туристическая отрасль является одной из наиболее перспективной в области.

Самым масштабным проектом является строительство круглогодичного курорта Приморск на Обиточной косе, выдающейся на 30 километров в Азовское море. На строительство бальнеологического центра и комплексов для пляжного отдыха хотят выделить около 350 миллиардов рублей. Комплекс рассчитывают построить к 2035 году.

Курорты Азовского побережья в Запорожской области с советских времен известны как здравницы для лечения кожных заболеваний, сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем. Новый комплекс сможет принимать около 700 тысяч гостей в год, всего же туристический потенциал Запорожской области оценивается в 1,5 миллиона туристов в год, и это может составлять хорошую долю в статьях пополнения бюджета региона.

Таким образом, разговоры о том, что Запорожской области туристы нужны для прикрытия военных, не имеют под собой никаких оснований. Развитие туризма в области рассчитано на перспективу. Даже в самом регионе пока не собираются привлекать туристов из других регионов России. Также Федоров заявил, что туристы на сухопутном коридоре к Крыму якобы нужны для прикрытия военной логистики. Логика опять же неверная, основной поток туристов в Крым направляется через Крымский мост. По сухопутному коридору гражданский поток перенаправлялся на время реконструкции моста после терактов со стороны ВСУ. На данный момент даже за рубежом признали, что Крымский мост не используется для военной логистики.

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