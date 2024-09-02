Сообщения об отказе России в гумкоридоре для жителей Курской области опровергли

В украинской прессе распространяют заявление, что российская сторона якобы отказывает жителям Курской области в гуманитарном коридоре для эвакуации. Эта информация оказалась недостоверной.

Фейк

Представитель оперативно-тактической группировки ВСУ «Северск» заявил, что российская сторона якобы совершенно не помогает жителям Курской области выехать из зоны боевых действий.

Правда

Российские военные, спасатели и волонтеры регулярно оказывают помощь мирным жителям, желающим покинуть приграничные районы. По данным пресс-службы МЧС, только за прошедшие сутки из зоны боевых действий уехали 248 человек, а 30 воссоединились с родственниками. Вывозят граждан как индивидуально, так и организованными группами.

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