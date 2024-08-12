Фейк: пожар на Запорожской АЭС разожгли россияне, чтобы посеять панику

Сообщения о розжиге покрышек на Запорожской АЭС оказались недостоверными

В Telegram-каналах появились сообщения, что возгорание на территории Запорожской АЭС произошло из-за целенаправленного поджога покрышек. Данная информация оказалась недостоверной.

Фейк

Причиной пожара на территории Запорожской АЭС стали действия российской стороны.

Правда

Сразу несколько источников опровергли эту информацию.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что пожар на объекте охладительных систем произошел из-за обстрела АЭС украинскими войсками.

Член Общественной палаты Владимир Рогов добавил, что по электростанции запустили дрон, предположительно, из Никополя, расположенного на противоположном берегу Днепра.

В пресс-службе Запорожской АЭС подчеркнули, что сейчас угрозы дальнейшего горения нет, а все сообщения об эвакуации рассылаются, чтобы посеять панику.

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