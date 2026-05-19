Фейк: пожар на востоке Москвы начался из-за падения БПЛА

В МЧС опровергли связь пожара на востоке Москвы с атакой БПЛА

В Сети распространилась информация о том, что на востоке Москвы рядом с Измайловским парком из-за прилетов украинских беспилотников произошел пожар на складе стройматериалов. Однако эта информация оказалась ложной.

Фейк

Украинские БПЛА якобы атаковали склад стройматериалов, после чего началось возгорание и задымление. В телеграм-каналах писали, что жители перед этим слышали громкий звук.

Правда

На самом деле ни о каких атаках беспилотников речь не идет. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного МЧС, на Амурской улице загорелись складируемые отделочные материалы на открытой площадке.

Площадь возгорания достигла 300 квадратных метров, огонь охватил также лакокрасочные и строительные материалы под Северо-Восточной хордой. Движение по СВХ перекрыли в обе стороны, позже зафиксировали провисание дорожного полотна. Как узнал РБК, жертв и пострадавших нет. Преображенская межрайонная прокуратура контролирует установление причин возгорания.

Версию об украинском следе и атаке беспилотников активно распространяют боты в комментариях под публикациями о пожаре. Такие аккаунты отличаются минимальным наполнением и недавней датой регистрации. Так пропагандисты искусственно нагнетают панические настроения среди населения.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.