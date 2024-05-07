Фейк: пострадавшие от БПЛА автобусы в Белгородской области везли иранских инструкторов | 360°

Спецоперация 07 мая 2024, 13:09 Фейк: пострадавшие от БПЛА автобусы в Белгородской области везли иранских инструкторов Дроны ВСУ атаковали в Белгородской области автобусы с работниками свинокомплекса РИА «Новости»

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На Украине заявили о законности ударов беспилотниками по автобусам в Белгородской области 6 мая. Паблики сообщили, что в них якобы ехали иранские инструкторы, а не работники свинокомплекса. Однако такая информация не соответствовала действительности.

Фейк

Украинский Telegram-канал сообщил, что в Борисовском районе в Белгородской области дроны атаковали два микроавтобуса «Газель» и легковой автомобиль. В них якобы ехали иранские инструкторы, которые прибыли в Россию для обучения работе с БПЛА. По этой причине на Украине заявили, что удар пришелся по легитимной военной цели.

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Правда

В действительности автобусы везли на работу сотрудников группы компаний «Агро-Белогорье». Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что атака дронами произошла в районе села Березовка в Борисовском районе. По последним данным, погибли семеро. Пострадали 35 человек, из них двое детей.

Микроавтобусы не имели отношения к легитимным военным целям, поскольку принадлежали «Агро-Белогорье». Их можно идентифицировать по логотипам на корпусе. Предприятие также подтвердило гибель своих сотрудников.

Таким образом, информация о том, что Вооруженные силы Украины атаковали в Белгородской области автобус с иранскими инструкторами, которые прибыли в Россию для обучения работе с БПЛА, а значит, удар пришелся по легитимной военной цели, недостоверная. В действительности дроны-камикадзе ударили по автобусам, которые перевозили работников предприятия «Агро-Белогорье». Данные подтверждаются как губернатором региона, так и группой компаний.

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