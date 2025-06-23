Фейк: под Липецком школьникам сказали, как общаться с ветеранами СВО в детском лагере

В Липецкой области не указывали школьникам, как общаться с героями СВО в лагере

В интернете появилось видео якобы с начальником управления физической культуры и спорта Липецкой области Ксенией Казаковой. На ролике она обсуждает лагерь «Страна героев» и особое внимание уделяет правилам общения с участниками СВО.

Фейк

В интернете набирает популярность видео с министром управления физической культуры и спорта Липецкой области Ксенией Казаковой. В нем она говорит о военно-историческом лагере «Страна героев», где вожатыми работают участники СВО. Отдельно отмечает правила коммуникации с героями спецоперации.

Правда

На самом деле, видео является фейковым и создано с помощью технологии дипфейк. В качестве основы взято обращение главы регионального Минспорта с приглашением на Липецкий марафон и полумарафон, которые прошли 25 мая 2025 года.

На кадрах тот же фон и характерные кивки головой, как и в фейковом видео. При этом слышно разницу в тембре голоса и подаче материала между оригиналом и фейковой записью.

Несоответствие видеоматериала реальности подтвердили и в правительстве Липецкой области. В ведомстве также заявили, что фейковое видео министра физической культуры и спорта Ксении Казаковой создали мошенники с помощью нейросети.

Представители местных властей отметили, что от имени главы регионального Минспорта распространяется лживая информация об участниках СВО и патриотическом детском лагере «Страна Героев». Также в региональном правительстве попросили граждан не доверять сомнительным сообщениям и перепроверять сведения на официальных сайтах органов госвласти.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.