Фейк: под Казанью Ка-52 сбил беспилотник

Под Казанью вертолет Ка-52 якобы сбил беспилотник. Распространенное на эту тему видео оказалось фейковым.

Фейк

В Telegram-каналах и социальных сетях распространяют видео, на котором вертолет КА-52 якобы под Казанью сбил беспилотный летательный аппарат.

Правда

Пресс-служба раиса Татарстана выступила с опровержением данной информации.

«В выходные в Сети, а также в отдельных средствах массовой информации появились публикации якобы из Казани, сопровождаемые видеокадрами уничтожения вертолетом Ка-52 украинского БПЛА. Информируем, что подобных фактов на территории Республики Татарстан зафиксировано не было», — указали в пресс-службе.

На самом деле видео сняли в конце октября в Калужской области. Вертолет Ка-52 «Аллигатор» уничтожил украинский беспилотник PD-2. Дрон поразили ракетой класса «воздух — воздух» малой дальности. Подбитый БПЛА упал в поле и взорвался.

Таким образом, информация о том, что под Казанью Ка-52 сбил беспилотник, недостоверна. С опровержением этого выступила пресс-служба раиса Татарстана и сообщила, что подобных фактов на территории республики не фиксировали. На распространяемом видео — уничтожение Ка-52 украинского дрона PD-2 в конце октября в Калужской области.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.