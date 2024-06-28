Фейк: «Пятерочка» выпустила карточки «Герои СВО» с Соловьевым и Кадыровым

В некоторых Telegram-каналах появились посты о том, что торговая сеть «Пятерочка» якобы запустила рекламную акцию с карточками «Герои СВО». Эта информация оказалась недостоверной.

Фейк

Основатель «Мужского государства»* Владислав Поздняков опубликовал на своем ресурсе фотографии с карточками, на которых изображались журналист Владимир Соловьев, сын главы Чечни Адам Кадыров и генерал-полковник Александр Лапин.

Автор поста рассказал, что в Белгородской области магазины «Пятерочка» якобы проводят промоакцию «Герои СВО», в рамках которой привлекают людей на службу по контракту. Поздняков добавил, что в рамках этого мероприятия распространяются специальные игровые карточки с фотографиями известных людей.

Правда

Торговая сеть «Пятерочка» опровергла эту информацию, а на ресурсах ритейлера данных о подобных акциях не было. На горячей линии компании также ответили, что промоакцию не проводили.

Все фотографии карточек, опубликованных в Сети, делались на фоне одного и того же коричневого стола. Если бы скандальную акцию действительно проводили, она вызвала бы широкий общественный резонанс, и материалов в интернете было гораздо больше.

Карточки создали либо с помощью фотошопа, либо напечатали кустарным способом в единственном экземпляре. Ни к каким реальным промоакциям они отношения не имеют.