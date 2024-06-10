Фейк: обломки российской ракеты сил ПВО повредили жилые дома в Луганске

Попадание обломков ракеты ПВО по жилым домам в Луганске не подтвердилось

В Сети появилась информация о том, что дома в ЛНР якобы пострадали от обломков российской ракеты системы противовоздушной обороны. Данные проверил 360.ru.

Фейк

Сведения распространились в украинских Telegram-каналах. По их данным, обломки массово прилетели по жилым домам в Луганске.

Правда

Информация не подтвердилась. Даже сами фото и видео, распространенные украинскими СМИ, свидетельствуют о том, что город пострадал именно от ракет ВСУ. На кадрах видно, как срабатывает, предположительно, кассетная боевая часть ракеты, а поражающие элементы рассыпаются в воздухе. Версию об обломках после отработки российской системы ПВО разрушает характер повреждения домов — нет типичных для ПВО мелких выбоин.

О массированном ракетном ударе ВСУ по Луганску 7 июня заявлял глава ЛНР Леонид Пасечник.

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