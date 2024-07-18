Фейк: НПЗ в Туапсе атаковали дроны

В сети начали распространять информацию о том, что нефтеперерабатывающий завод в Туапсе на днях якобы подвергся атаке дронов. Эти сведения являются фейком.

Фейк

В сети, в частности, в Telegram-канале «Операция Z», распространили информацию, что Туапсинский НПЗ якобы атаковали дроны. Это сообщество маскируется под российский патриотический паблик. Однако это далеко не первый случай, когда через него распространяли фейки. Об этом, в частности, предупреждал военный обозреватель Юрий Подоляка.

Правда

В этом посте распространяется неактуальное видео, в реальности датируемое 17 мая 2024 года. В этот день действительно произошла атака украинских БПЛА на НПЗ в Туапсе. Пожар оперативно локализовали, никто не пострадал. При этом 17 июля 2024 года атаки в данном месте не было.

Таким образом, информация о том, что Туапсинский НПЗ был атакован дронами 17 июля 2024 года недостоверна. В действительности никаких атак в этом день не фиксировали. Видеоматериал в паблике иллюстрирует событие двухмесячной давности. В целом, канал «Операция Z» мимикрирует под российский патриотический паблик и распространяет заведомо ложную информацию.

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