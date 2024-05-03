Фейк: на выставке трофеев на Поклонной горе показали трамвай из Мариуполя | 360°

Спецоперация 03 мая 2024, 14:02 Фейк: на выставке трофеев на Поклонной горе показали трамвай из Мариуполя Сообщения об экспонирующемся в Москве мариупольском трамвае оказались фейком Bocharov Denis/news.ru / Global Look Press

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В Сети появились сообщения, что посетителям выставки трофейной техники на Поклонной горе демонстрируют трамвай из Мариуполя, пострадавший в ходе боев. Эта информация оказалась фейком.

Фейк

Украинские Telegram-каналы распространили публикации о том, что в Москву привезли разбитый мариупольский трамвай и сделали его экспонатом выставки на Поклонной горе. В качестве доказательства авторы изданий прикрепили к сообщениям фотографию трамвайного вагона на фоне серого здания. На первом плане можно заметить ствол артиллерийской пушки или гаубицы.

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Правда

На фотографии действительно изображен трамвай из Мариуполя, но находится он не в Москве, а в Красногорске. Транспортное средство выставляется в частном музее техники в Подмосковье. На информационных ресурсах, например, на сайте «Твой транспорт», можно найти другие фотографии этого трамвая, сделанные в разных ракурсах на фоне того же серого здания.

Пострадавший в ходе боев трамвай начали демонстрировать на экспозиции в музее Вадима Задорожного не позднее мая 2023 года. Обвинения украинских пабликов оказались передергиванием фактов. Трамвайное движение в Мариуполе восстановили уже в мае 2023 года — петербургские специалисты отремонтировали линию длиной более 10 километров. По маршруту также начали ходить подаренные Петербургом копии ретро-трамваев, которые использовались для проведения экскурсий, сообщил «Коммерсант».

Выставка трофеев, которую хотели раскритиковать авторы пабликов, открылась в Москве 1 мая. На ней показывают технику, захваченную в зоне спецоперации, указали «Известия».

Гости выставки могут увидеть американский танк Abrams и немецкий Leopard, а также боевые машины советского производства и натовские броневики, БМП и БТР. Гражданская техника на Поклонной горе не демонстрируется.

Информация из украинских пабликов и Telegram-каналов о том, что в Москве якобы выставляется разбитый мариупольский трамвай, оказалась фейком. Транспортное средство находится в частном музее техники Вадима Задорожного в Красногорске, а на Поклонной горе гражданской техники нет.

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