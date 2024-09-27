Фейк: мужчин в Курской области призвали организоваться в добровольные дружины

В социальных сетях и мессенджерах появилась информация о том, что губернатор Курской области Алексей Смирнов призвал мужчин организоваться в добровольные дружины. Якобы это необходимо для патрулирования улиц с целью выявления подозрительных лиц, несущих потенциальную угрозу безопасности города.

Фейк

В соцсетях распространили видео, на котором глава Курской области Алексей Смирнов якобы призвал мужчин организоваться в добровольные дружины для патрулирования улиц с целью выявления подозрительных лиц, несущих потенциальную угрозу безопасности города.

Правда

В действительности это очередной дипфейк, сфабрикованный с помощью нейросетей. На подделку указывает некачественный липсинг — несовпадение артикуляции и речи, которую произносит человек. Также и голос не имеет окраски, ритмичен и механизирован, что происходит в результате нейросетевой подделки.

Создатели фейка использовали для основы своей подделки комментарий Алексея Смирнова изданию РБК от 7 августа 2024 года.

Таким образом, информация о призыве губернатора Курской области Алексея Смирнова к мужчинам организоваться в добровольные дружины для патрулирования улиц с целью выявления подозрительных лиц, несущих потенциальную угрозу безопасности города, недостоверна. Видео было сфабриковано с помощью нейросетей и ставит перед собой задачу дестабилизировать обстановку в регионе.

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