Фейк: москвичи готовятся уйти жить в леса из-за мобилизации

Информация о планах россиян скрываться в лесах от мобилизации оказалась фейком

Москвичи якобы готовятся уйти жить в леса, чтобы спрятаться от мобилизации. 360.ru проверил эту информацию.

Фейк

В Сети распространяется информация о том, что в Москве жители якобы готовятся к новой волне мобилизации. В качестве стратегии россияне выбирают подготовку к выживанию в диких местах.

Основанием для таких новостей стал резко выросший спрос на товары для туризма.

Правда

На самом деле, вброс идет с Украины. Изначально информацию активно тиражировали на украинских сайтах и в пабликах.

В России вопрос мобилизации не стоит, так как контрактники закрывают большинство задач. В Госдуме еще в феврале отмечали, что необходимости в новой волне мобилизации нет.

Отдельно стоит отметить, что украинские СМИ попытались выдать желаемое за действительное, так как повышение спроса на товары для туризма в весенне-летний период носит сезонный характер. К тому же в 2025-м впервые за три года в майские будет два периода выходных по четыре дня, разделенных тремя рабочими днями. Это придало дополнительный импульс продажам туристических вещей в преддверии тепла.

«Чек Индекс» приводит данные, согласно которым спрос на палатки вырос на 41% за год, а на спальне мешки — на 65%. Но ситуация не является чем-то необычным. Рост продаж для марта-мая — закономерная сезонность для такого вида товаров.

СМИ вражеского государства попросту пытаются отвлечь внимание от своей внутренней информационной повестки: 18 апреля Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 дней, с 9 мая по 6 августа.

Таким образом, Зеленский продлевает себе период нахождения у власти, так как военное положение позволяет не проводить выборы, к которым его подталкивает команда президента США Дональд Трампа. В силе останутся и расширенные права сотрудников ТЦК, которые имеют право хватать мужчин на улицах, применяя к ним силу.

Таким образом, информация о том, что москвичи готовятся скрываться от мобилизации и на этом фоне выросли продажи туристического оборудования, является фейком.

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