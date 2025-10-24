Фейк: мощный пожар вспыхнул на Смоленской ТЭЦ-2 после атаки ВСУ

Информацию о пожаре на Смоленской ТЭЦ-2 после атаки дронов опровергли

В интернете появились новости об атаке ВСУ на Смоленскую ТЭЦ-2, что стало причиной сильного пожара. Эти сообщения оказались недостоверными.

Фейк

В социальных сетях распространили сообщения о мощном пожаре на ТЭЦ-2 в городе Смоленске. В публикациях указывают, что возгорание произошло после ударов украинских БПЛА.

Правда

Фейковую информацию о пожаре распространили украинские ЦИПсО для дестабилизации обстановки. Центр управления регионом Смоленской области опроверг сообщения в социальных сетях о ЧП на Смоленской ТЭЦ-2.

Специалисты энергообъекта объяснили, что дым из промышленных труб представляет собой штатный технологический процесс работы теплоэлектроцентрали и находится под постоянным контролем оперативного персонала станции. Он полностью соответствует нормам эксплуатации.

Смоленская ТЭЦ-2 функционирует на природном газе, что объясняет характерный белый цвет дымовых выбросов, являющихся нормальным физическим явлением при такой технологии производства энергии.

Власти Смоленской области опровергли слухи о пожаре на ТЭЦ-2, назвав их дезинформацией. Таким образом, информация о том, что украинские дроны атаковали Смоленскую ТЭЦ-2, после чего на объекте произошло мощное возгорание, является недействительной.

