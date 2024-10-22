Фейк: курские волонтеры готовят акцию по сбору гумпомощи для военнослужащих из КНДР

Курские волонтеры опровергли подготовку к сбору гумпомощи для военных из КНДР

В Курской области волонтеры якобы начали подготовку к акции по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих из Северной Кореи. Ничего общего с действительностью эта информация не имеет.

Фейк

В проукраинских Telegram-каналах начали размещать сообщения о том, что курские волонтеры готовят акцию по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих из Северной Кореи. Публикации сопроводили фотографиями неких листовок на русском и корейском языках.

Правда

Курские волонтеры опровергли данную информацию. Они сообщили через свои социальные сети, что никаких акций 24 октября не планируется.

«Друзья, опять фейки публикуют ЦИПсО. За последние дни очень много вбросов, связанных с нашей группой! Будьте бдительны, не ведитесь на провокации!» — заявила «Группа помощи бездомным и нуждающимся Курска».

Таким образом, информация о том, что курские волонтеры готовят акцию по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих из Северной Кореи, недостоверна. В действительности никакие акции волонтерские организации не проводят. Это намеренный вброс ЦИПсО для дестабилизации обстановки в регионе.

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