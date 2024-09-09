Фейк: Курск готовится к вторжению ВСУ

Информацию о том, что Курск готовится к вторжению ВСУ, опровергли

В Telegram-каналах начали распространять сведения о том, что на одной из контейнерных площадок Курска нанесли надпись, говорящую о якобы грядущем наступлении ВСУ. Опубликованные в Сети снимки оказались обычной подделкой.

В действительности это фотография, обработанная в PhotoShop. Надпись добавили цифровым способом. На площадке по адресу проспект Победы, 34, никаких рисунков и надписей не существует. В подтверждение пользователи прислали кадры с места.

Ситуация в Курске и области стабильная. Ни о каких продвижениях противника вглубь территории России речи не идет. Министерство обороны сообщало о потерях ВСУ на Курском направлении в том числе на 9 сентября.

«За сутки потери ВСУ составили до 240 военнослужащих и 13 единиц бронетехники, в том числе два танка, 11 боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие, станцию РЭБ и 10 автомобилей», — указали в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Курской области.

Таким образом, информация о том, что Курск готовится к атаке ВСУ, недостоверна. В действительности размещенную в Сети фотографию сфальсифицировали при помощи графического редактора PhotoShop. Пользователи прислали снимки, которые демонстрируют отсутствие каких-либо надписей в реальности. Ситуация в Курске и области остается контролируемой. Ни о каких продвижениях противника вглубь территории России речи не идет.

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