Фейк: Ким Чен Ын отправил в Курскую область северокорейских женщин

В Курскую область из КНДР якобы направили женщин, которые будут принимать участие в боевых действиях. Данные об этом распространила британская газета Daily Mail.

Фейк

В иностранных СМИ распространяют информацию о том, что Ким Чен Ын отправил воевать в Курскую область северокорейских женщин. В частности, об этом заявило британское издание Daily Mail. Статью сопроводили фотографией, на которой якобы изображены две северокорейские женщины-военнослужащие.

Правда

В действительности это фейк, созданный с помощью фотомонтажа. Авторы подделки использовали скриншот из репортажа, снятого на территории ДНР, в котором участвуют сестры-близнецы Евгения и Александра. Девушки состоят в ополчении с 2014 года. Сюжет о них вышел в 2023 году. С помощью технических средств лица девушек изменили и выставили их кореянками.

Таким образом, информация о том, что Ким Чен Ын отправил воевать в Курскую область северокорейских женщин, недостоверна. Авторы статьи опубликовали информацию, не имеющую отношения к реальности, а для подтверждения использовали поддельную иллюстрацию. На скриншоте с якобы северокорейскими женщинами на самом деле запечатлены две ополченки из ДНР Евгения и Александра.

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