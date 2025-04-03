Фейк: Хинштейн назвал гражданскую инфраструктуру Украины законной военной целью для России

В сети появились сообщения о том, что губернатор Курской области Александр Хинштейн якобы назвал объекты гражданской инфраструктуры Украины легитимными целями для российских вооруженных сил. Хинштейн опроверг подлинность сообщений.

Фейк

В интернете появились публикации о том, что губернатор Курской области Александр Хинштейн якобы сказал, что законной целью Вооруженных сил России стала гражданская инфраструктура Украины. По словам главы приграничного региона, опубликованным в этих сообщениях, атака на гражданскую инфраструктуру призвана деморализовать население.

Правда

На самом деле, ни один из глав регионов не имеет права определять, что является военной целью, а что нет. Это прерогатива Генштаба ВС России и высшего руководства страны. Во-вторых, посты про слова Хинштейна написаны с ошибкой. В заголовке было написано «Куркой» вместо «Курской», а в самом материале Хинштейна назвали губернатором Ростовской области. Ну и в-главных, сам губернатор Курской области опроверг приписываемые ему слова.

В своем Telegram-канале Хинштейн рассказал, что ложную рассылку распространил поддельный сайт правительства Курской области. Также глава Курской области обратил внимание пользователей на то, что «украинские провокаторы даже не удосужились все перепроверить и отправили его работать на другой участок — в Ростовскую область».

Хинштейн подчеркнул, что украинские ЦИПсО не оставляют попыток посеять раздор и панику в российском обществе, и попросил быть внимательными и доверять только официальным источникам информации.

Информация о том, что губернатор Курской области заявил о том, что гражданская инфраструктура Украины — законная цель ВС России и удары по ней осуществляются с целью деморализовать население, является недостоверной. Александр Хинштейн опроверг подлинность сообщений с соответствующими заявлениями. Посты были опубликованы на поддельном сайте правительства Курской области. Глава региона призвал доверять только официальным источникам информации.

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