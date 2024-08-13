Фейк: Гладков попросил Путина перебросить часть войск из Запорожья в Белгородскую область

В Сети появились сообщения о том, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков якобы записал видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой перебросить часть войск из Запорожской области в Белгородскую и Курскую. Данная информация полностью ложная.

Фейк

Вячеслав Гладков попросил у президента Владимира Путина вывести войска из Запорожской области и перебросить их в Курскую и Белгородскую области. Видео с якобы обращением белгородского губернатора распространили в Сети.

Правда

В действительности кадры оказались очевидной подделкой. Дипфейк создали на основе реального видео, которое Гладков записал 12 августа. Голос главы региона явно синтезировали при помощи технических средств. Его рот и губы двигались неестественным образом, мимику обработали, чтобы создать видимость реального произношения слов. Качество записи снизили, чтобы скрыть огрехи монтажа.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.