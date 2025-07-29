Фейк: Гладков пообещал взять на себя расходы из-за задержки авиарейсов

Видео с Гладковым о компенсации расходов на авиабилеты оказалось дипфейком

В интернете появилась информация, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал взять на себя расходы из-за задержки авиарейсов. Однако на практике это не так.

Фейк

В интернете набирает популярность видео, на котором человек, похожий на Гладкова, обещает компенсировать стоимость авиабилетов жителям региона, рейсы которых отменили или перенесли из-за атак беспилотников.

Правда

Это видео — дипфейк. За основу взяли обращение от 10 июля, где губернатор рассказывал об оперативной ситуации в регионе. Подделку выдают неестественная мимика и интонации говорящего.

При этом аэропорт Белгорода приостановил работу 24 февраля 2022 года и до сих пор не работает.

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