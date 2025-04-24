Фейк: дроны ВСУ совершили успешную атаку на завод в Елабуге

Информацию об успешной атаке украинских БПЛА на завод в Елабуге опровергли

В социальных сетях и мессенджерах распространили информацию о якобы успешной атаке украинских беспилотников на завод в Елабуге. Однако она оказалась фейковой.

Фейк

В Сети распространяют публикации, в которых утверждается, что украинские БПЛА совершили успешную атаку с прямым попаданием в завод в Елабуге. Злоумышленники публиковали видеоролики с черным дымом на фоне жилых домов.

Правда

Информацию опровергли власти региона. Глава Елабужского муниципального района Татарстана Рустем Нуриев в Telegram-канале заявлял, что средства ПВО сбили дрон над территорией района.

«Специалисты экстренных служб на месте, ведется вся необходимая работа. Жертв и пострадавших нет», — написал он.

В Минобороны России также опровергли информацию о нанесении какого-либо ущерба объектам в Елабуге.

«Около 12:20 дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Татарстана», — подчеркивали в ведомстве.

Видеоряды, сопровождающие пост, демонстрируют пролеты неких объектов, похожих на БПЛА. Однако определить принадлежность видео к определенной местности и времени невозможно.

В то же время в Сети появились видео, демонстрирующие ликвидацию беспилотников ПВО под Елабугой, что подтверждает официальную информацию властей и Минобороны.

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