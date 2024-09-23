Фейк: Богомаз заявил об эвакуации жителей ряда районов Брянской области

Во «ВКонтакте» начали распространять видео, на котором якобы губернатор Брянской области Александр Богомаз заявляет о том, что жителей нескольких районов региона будут эвакуировать. В действительности этот ролик фейковый, а создали его с помощью нейросети.

Фейк

Ролики с якобы губернатором Брянской области публикуют в местных пабликах во «ВКонтакте» в комментариях к разным постам. В частности, его размещали под материалом о бабьем лете, которое ожидается в октябре.

Правда

В действительности данное видео — фейк, созданный с помощью нейросетей. Голос главы региона, его внешность и мимика подделаны. На то, что данная информация сфабрикована, указывает и тот факт, что в официальных сетях губернатора подобных сообщений не появлялось.

Ситуация на границе с Брянской областью стабильная. Обеспечение группировки прикрытия государственной границы проводится в соответствии с графиком.

Минобороны страны продолжает активно взаимодействовать с главами приграничных территорий, включая Брянскую область, для обеспечения военной безопасности.

Таким образом, данные о том, глава Брянской области Александр Богомаз заявил о принятии решения об эвакуации жителей отдельных районов области, недостоверна. Видео с его обращением является фейком созданным с помощью нейросетей.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.