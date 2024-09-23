Фейк: Богомаз заявил об эвакуации жителей ряда районов Брянской области
Сообщения об эвакуации ряда районов Брянской области оказалось фейком
Во «ВКонтакте» начали распространять видео, на котором якобы губернатор Брянской области Александр Богомаз заявляет о том, что жителей нескольких районов региона будут эвакуировать. В действительности этот ролик фейковый, а создали его с помощью нейросети.
Фейк
Ролики с якобы губернатором Брянской области публикуют в местных пабликах во «ВКонтакте» в комментариях к разным постам. В частности, его размещали под материалом о бабьем лете, которое ожидается в октябре.
Правда
В действительности данное видео — фейк, созданный с помощью нейросетей. Голос главы региона, его внешность и мимика подделаны. На то, что данная информация сфабрикована, указывает и тот факт, что в официальных сетях губернатора подобных сообщений не появлялось.
Ситуация на границе с Брянской областью стабильная. Обеспечение группировки прикрытия государственной границы проводится в соответствии с графиком.
Минобороны страны продолжает активно взаимодействовать с главами приграничных территорий, включая Брянскую область, для обеспечения военной безопасности.
Таким образом, данные о том, глава Брянской области Александр Богомаз заявил о принятии решения об эвакуации жителей отдельных районов области, недостоверна. Видео с его обращением является фейком созданным с помощью нейросетей.
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