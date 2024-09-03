Фейк: Белгород обстреляли российские системы ПВО

На Украине заявили, что 30 августа российские ракеты ПВО якобы упали на объекты инфраструктуры и нанесли повреждения в Белгороде и Белгородском районе. Эта информация оказалась недостоверной.

Фейк

Бывший советник главы МВД Украины Антон Геращенко в Telegram-канале опубликовал пост, в котором обвинил российские силы ПВО в обстреле Белгородской области 30 августа.

Правда

Ракеты противовоздушной обороны имеют специальные системы предохранителей. Если им не удалось поразить цель, они либо взрываются еще в воздухе на безопасной высоте, либо падают на землю целыми и не детонируют.

На видеоматериалах, которые опубликовал, например, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, можно увидеть ракеты РСЗО с кассетной частью. К ним относятся и чешские Vampire, из которых, по официальным данным, и произвели обстрел.

Telegram-канал Mash сообщал, что по Белгороду выпустили не менее 40 снарядов, из которых 10 долетели до города и сдетонировали. Таким образом, системы ПВО уменьшили возможный ущерб городу и его окрестностям.

Геращенко опубликовал фейк, а причиной повреждений и гибели людей стали взрывы ракет РСЗО Vampire.

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