Фейк: агрессивный боец СВО устроил скандал в московском метро

В Сети стала распространяться видеозапись, на которой якобы ветеран спецоперации ругает пассажиров московского метро и агрессивно критикует за то, что они и их родственники не служат. Эту информацию проверил 360.ru.

Фейк Пост об агрессивном российском военном появился в соцсети X. В комментарии к видео объяснялось, что боец устроил скандал в вагоне метро в Москве: мужчина грубо разговаривал с одной из женщин, находящихся за кадром. Он пытался выяснить, служит ли ее муж. В описании к ролику подчеркнули, что запись датируется 21 июля 2025 года. Правда На самом деле эти кадры сняли в метрополитене одного из украинских городов — на это указывают надписи на рекламных плакатах в вагоне. Если присмотреться, то можно различить текст на украинском языке. На баннере, рекламирующем сэндвичи, видны буквы, свойственные для украинского языка: например, «і» и «ї». В русском алфавите таких нет.

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За головой агрессивного «бойца СВО» также видно рекламную надпись «Золотий ВIК». Это украинская ювелирная компания, которую точно не рекламируют в Москве. Распознать логотип можно по оформлению с большой буквой «З», нижняя половина которой опускается ниже остальных букв, по черте, которая ведет от первой до последней буквы, а также по гипертрофированной букве О. В вагоне есть плакаты с украинскими выражениями, например, «Голосуй за мене!». На видео также слышен характерный акцент в устной речи людей за кадром. Очевидно, что запись сделали на Украине и выдали за конфликт между гражданами в России. По рекламным плакатам можно с легкостью определить, что происходящие засняли не в московском метро, а в одном из украинских городов: Киеве, Харькове или Днепропетровске.

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