Фанеру отправили из Черноголовки в зону СВО

Городской округ Черноголовка вновь продемонстрировал свою готовность оперативно откликаться на нужды военнослужащих. Важная партия строительных материалов — 200 листов фанеры — была направлена на Херсонское направление.

Поводом для этой незамедлительной реакции стало прямое обращение военнослужащего с позывным «Ангел», который запросил помощь в приобретении и доставке необходимых материалов. Его просьба касалась фанеры.

«В полевых условиях фанера становится универсальным и незаменимым помощником — она используется для возведения блиндажей, создания настилов, защиты от влаги и холода. Запрос бойца был воспринят с максимальной ответственностью и выполнен в рамках межведомственного взаимодействия», — сообщили в администрации округа.

В кратчайшие сроки было собрано и подготовлено необходимое количество фанеры — 200 листов. Весь груз был незамедлительно отправлен в подмосковный батальон 1822, откуда он будет далее перенаправлен непосредственно на передовую.