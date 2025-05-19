Ежегодная акция «Ночь музеев» прошла в Богородском округе

В Богородском округе прошла акция, посвященная теме «Герои». Депутатский корпус муниципалитета организовал экскурсию по Ногинскому музейно-выставочному центру для участников специальной военной операции и их семей, позволив им глубже узнать о важнейших событиях в истории России.

Посетители смогли насладиться обзорной экскурсией, где им представили военно-патриотическую экспозицию. В ходе мероприятия обсуждались подвиги солдат, сражавшихся в Великой Отечественной войне, а также интересные факты о Крымской и Русско-турецкой войнах. Специально для гостей были показаны документальные фильмы, такие как «Скобелевский марш» и «Полк, стройся!», которые глубже раскрыли тему военной доблести.

Депутат округа Екатерина Щербакова отметила важность подобных акций для формирования связи между поколениями. Она подчеркнула, что знание истории помогает избежать фальсификации и неправильного восприятия событий прошлого. В завершение мероприятия депутат вручила участникам акции памятные сувениры.

Напомним, «Ночь музеев» — ежегодная акция, приуроченная к Международному дню музеев. В эту ночь многие учреждения открыты для бесплатного посещения.