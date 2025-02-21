Еще 2 тысячи бойцов СВО из Подмосковья оформили выплату взамен земельного участка

Участники СВО из Подмосковья и их семьи могут онлайн оформить денежные выплаты взамен земельного участка. За три недели этой услугой воспользовались около двух тысяч раз.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, размер выплаты составляет 500 тысяч рублей. Подать заявление на ее получение можно через региональные «Госуслуги».

«С момента запуска услуги этой возможностью воспользовались уже около двух тысяч раз», — сказала глава министерства Надежда Куртяник.

Подать заявление могут участники СВО, а также семьи погибших бойцов. При этом необходимо иметь прописку в Подмосковье, справку об окончании участия в спецоперации и документы, подтверждающие звание героя России или награждение орденами.

Для оформления онлайн-услуги нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить форму. После этого оригиналы документов необходимо предоставить в МФЦ для сверки.