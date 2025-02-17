Европа захотела разместить на Украине более 25 тысяч военных
WP: Европа хочет разместить на Украине 25-30 тысяч бойцов
Европейские государства рассматривают вариант развернуть на территории Украины около 25-30 тысяч военных. Но они не будут находиться на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщила газета The Washington Post.
«Перспектива размещения войск на Украине набирает обороты среди европейских лидеров по мере того, как администрация Трампа быстро движется к прямым переговорам с Москвой», — отметили журналисты.
По их словам, последняя версия европейского плана предусматривает создание бригад «сдерживания», которые будут готовы продемонстрировать силу.
Британский премьер-министр Кир Стармер ранее заявил о возможной отправке войск на Украину в качестве гаранта безопасности. Военный эксперт Виктор Литовкин считает, что это — «надувание щек». У армии Соединенного Королевства нет боевого опыта. Если же британские войска появятся на Украине, они станут законной целью для России.