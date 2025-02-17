Европа захотела разместить на Украине более 25 тысяч военных

Европейские государства рассматривают вариант развернуть на территории Украины около 25-30 тысяч военных. Но они не будут находиться на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщила газета The Washington Post .

«Перспектива размещения войск на Украине набирает обороты среди европейских лидеров по мере того, как администрация Трампа быстро движется к прямым переговорам с Москвой», — отметили журналисты.

По их словам, последняя версия европейского плана предусматривает создание бригад «сдерживания», которые будут готовы продемонстрировать силу.

Британский премьер-министр Кир Стармер ранее заявил о возможной отправке войск на Украину в качестве гаранта безопасности. Военный эксперт Виктор Литовкин считает, что это — «надувание щек». У армии Соединенного Королевства нет боевого опыта. Если же британские войска появятся на Украине, они станут законной целью для России.