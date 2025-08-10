Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что украинские власти якобы вербуют наемников из крупнейших наркокартелей Латинской Америки. В Telegram-канале он отметил, что европейские политики «пытаются воспрепятствовать» американским попыткам урегулировать украинский конфликт.

«Пока евроимбецилы пытаются воспрепятствовать американским попыткам помочь в разрешении украинского конфликта, агонизирующий бандеровский режим в панике рекрутирует на фронт самые мерзкие отбросы человечества. Дело дошло до убийц из картелей Колумбии и Мексики», — заявил он.

В частности, Медведев написал, что на фронт направляются члены «Клана дель Гольфо», «Синалоа», «Халиско нуэва генерасьон» и других группировок, известные по репортажам и сериалам о наркопреступности. Организацией их набора, по его словам, занимается компания «Сегюркол Лтд» из Медельина.

Он также утверждает, что наемников обучают в том числе управлению беспилотниками, что, по его мнению, может пригодиться для перевозки наркотических средств. При этом, сославшись на материал The New York Times от 8 августа о планах Пентагона бороться с картелями в Латинской Америке, Медведев предложил американской стороне провести подобную операцию в Киеве.