Эвакуационный автомобиль отправили из Коломны в зону СВО

Новую партию гумпомощи доставили из Коломны на передовую. В нее вошла в том числе крупная автомобильная техника.

Активисты отделения Российского военно-исторического общества в Коломне приобрели и подготовили к передаче участникам спецоперации автомобиль УАЗ-СГР.

«Груз предназначается для инженерно-саперного полка. Переданная нами „буханка“ будет использоваться для эвакуации раненых. Также мы собрали самые необходимые нашим бойцам вещи — технику, дроны, маскировочные сети», — добавил председатель отделения Российского военно-исторического общества в Коломне Андрей Ваулин.

Церемония передачи гуманитарного груза состоялась у мемориала «Князь Игорь» в Луганске. В ней поучаствовал заместитель начальника управления Президента Российской Федерации по государственной политике в гуманитарной сфере, заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.