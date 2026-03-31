Этап всероссийского детского кубка по шахматам прошел в Коломне

Этап всероссийского детского кубка Сергея Карякина «Шахматная смена 2026» прошел 29 марта в Коломне при поддержке местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья. Спортивное событие состоялось в рамках работы шахматного клуба «Шахматы для СВОих», который был открыт в Коломне осенью прошлого года.

В турнире приняли участие дети защитников, а также ребята, которые занимаются в коломенском шахматном клубе имени Анатолия Карпова. Участников соревнований приветствовали руководитель коломенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Алексей Каратеев и главный тренер сборных Московской области по шахматам, судья всероссийской категории Игорь Ковпак.

Проект «Шахматы для СВОих» реализуется в 12 округах Подмосковья под эгидой многократного чемпиона мира Сергея Карякина. Клуб создан для участников специальной военной операции и их родных, которые могут бесплатно посещать занятия шахматами под руководством лучших тренеров — в том числе, это онлайн-занятия с привлечением тренеров областной Федерации шахмат. При этом основной фокус проекта «Шахматы для СВОих» — это создание устойчивой системы интеллектуальной поддержки и социализации ветеранов спецоперации, их родителей, жен и детей.