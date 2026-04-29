Этап военно-патриотической игры прошел в Воскресенске

В округе провели муниципальные состязания «Зарницы 2.0». Два дня участники соревновались в строевой и огневой подготовке, тактической медицине, а также проверяли выносливость и умение работать в команде.

Юных патриотов поприветствовали председатель Совета депутатов Сергей Матвиенко и руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Олег Стегура. Также в мероприятии участвовали члены Ассоциации Петр Суханов и Олег Ивашкин.

Программа включала военизированную эстафету, огневую подготовку, тактическую медицину, задания по радиационной, химической и биологической защите и выживание в экстремальных условиях. В отрядных состязаниях команды средней и старшей возрастных групп показали отличную физическую форму и смекалку.

Каждый отряд получил дипломы за участие. Победителей наградили кубками и медалями — они представят округ на региональном этапе.

В старшей возрастной категории первое место заняла школа № 3, второе — лицей имени П. В. Стрельцова, третье — лицей № 23. В средней возрастной категории победил лицей «Воскресенская кадетская школа», второе место — у школы «Траектория успеха», третье — у лицея имени П. В. Стрельцова.