Еще три внедорожника передали из Раменского в зону СВО

Очередной гуманитарный конвой из Раменского отправился в зону специальной военной операции. Бойцам передали три внедорожника, продукты питания, инструменты, маскировочные сети и блиндажные свечи.

Это уже 28-й по счету конвой, который отправился из Раменского. Три внедорожника передали снайперы ½ MOA, планирующие служить в 88-й бригаде «Эспаньола».

В состав гуманитарного груза также вошли продукты питания, окопные свечи, инструменты и маскировочные сети для бойцов 57-й бригады и 242-го штурмового полка. Также для 88-й бригады «Эспаньола» было выделено оборудование для шиномонтажа и соответствующие шины — это позволит бойцам сохранить боеготовность.

Особое внимание уделили комфорту участников СВО. Им передали бойлеры, чтобы они смогли обогреть места дислокации.

«Хочу выразить благодарность патриотическому сообществу „Восходящая Звезда“ за их неоценимый вклад в организацию формирования груза, транспортировки и сопровождения. Благодаря вашей поддержке наши воины смогут продолжать выполнять свои задачи на передовой», — написал глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев в социальных сетях.

Груз передадут бойцам, которые сражаются в Часов Яре и на Покровском направлении. Принять участие в сборе гуманитарной помощи может каждый желающий житель Раменского.