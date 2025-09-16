Еще одну партию гумпомощи отправили в военный госпиталь из Орехово-Зуева

Гуманитарный груз для участников специальной военной операции передали в Центральный военно-клинический госпиталь имени Вишневского. Его собрала по запросу медицинского учреждения группа депутатов «Единой России» Орехово-Зуевского округа.

«Пообщались с руководством, нам показали госпиталь, сказали о потребностях, что сейчас происходит, о перспективах. Будем дальше работать по местам», — подчеркнул депутат Московкой областной думы, член местного политического совета «Единой России» Максим Коркин.

В формировании гуманитарного груза участвовали глава фракции «Единой России» в Совете депутатов округа Дмитрий Нестеров, депутат Дмитрий Цатурян и социальный координатор местного отделения фонда «Защитники Отечества» Юлия Дубинина.

Бойцам предоставили средства личной гигиены, инвалидные коляски, оборудование для санузлов, а также специальный инвентарь для занятий в бассейне.

Медицинское учреждение ранее получило противопролежневые матрасы, а также средства для ухода за больными.

Собирают и доставляют гуманитарную помощь не только партийные активисты, но также предприниматели и неравнодушные жители Орехово-Зуева.

С начала специальной операции подмосковное отделение «Единой России» передало на фронт и на новые территории свыше 15 тысяч тонн грузов. Только в августе объем посылок превысил 320 тонн.

Принять участие в сборе помощи могут все желающие. Контакты и адреса общественных приемных партии указаны на сайте областного отделения.