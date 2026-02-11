Еще одну партию гуманитарной помощи участникам СВО отправили из Волоколамска

11 февраля из Волоколамского округа доставили в подмосковный распределительный пункт гуманитарный груз для участников специальной военной операции. Сбор прошел в рамках инициативы «Волонтеры Подмосковья» и акции «Доброе дело — нашим защитникам».

Жители округа собрали маскировочные сети, сухой душ, продукты питания, средства личной гигиены, постельное белье и одежду. Отдельное внимание — детским письмам и поделкам: бойцы называют их особой поддержкой и напоминанием о доме.

Активно продолжается всероссийская акция «Тепло для Героя». Очередную машину с гуманитарной помощью планируют отправить защитникам ко Дню защитника Отечества.

«Особые слова благодарности — центру гуманитарной помощи „Подвиг“. Здесь ежедневно плетут маскировочные сети. Жители старшего поколения приходят сюда и вносят свой вклад в общее дело», — отметила глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

Руководитель муниципалитета поблагодарила всех, кто участвует в сборе и отправке грузов, подчеркнув слаженность и ответственность волоколамцев.