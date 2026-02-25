Еще одну партию гуманитарной помощи отправят в зону СВО из Богородского округа

Предприниматель из Богородского округа передал Ассоциации ветеранов СВО почти 200 качественных шерстяных свитеров для бойцов на передовой. Андрей Кувин, занимающийся производством одежды, уже не впервые оказывает крупномасштабную помощь военнослужащим и жителям освобожденных регионов.

В ближайшее время гуманитарный груз будет доставлен адресатам. Теплые вещи особенно востребованы в полевых условиях, а внимание и забота, проявленные земляками, служат важной моральной поддержкой для военнослужащих, выполняющих боевые задачи.

Руководитель Ассоциации ветеранов СВО Богородского округа Антон Иванов уже принял груз. В ближайшее время свитера отправятся прямиком к адресатам — на передовую, вместе с остальной гуманитарной помощью.

«Спасибо неравнодушным жителям за доброту и ответственный подход к помощи фронту! Спасибо ветеранам за то, что доводят дело до конца. Только общими усилиями мы приблизим Победу», — отметил Антон Иванов.