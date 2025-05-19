Еще одну партию гуманитарной помощи отправили из Солнечногорска в зону СВО

Гуманитарный груз доставили из Солнечногорска на Курское направление. Помощь предназначена для военнослужащих первого батальона девятого мотострелкового полка.
В составе гуманитарного груза — маскировочные и антидроновые сети, антитепловизионные одеяла, предоставленные волонтерским объединением «Солнечногорский оберег». Воспитанники Воскресенской школы и прихожане Успенского храма деревни Обухово собрали средства личной гигиены и продукты питания. Члены местного отделения «Боевого Братства» передали бойцам трицикл и автомобиль УАЗ, что значительно повысит мобильность и эффективность подразделения.
Активное участие в погрузке гуманитарной помощи приняли члены местного отделения «Боевого Братства», заместитель Ассоциации ветеранов СВО городского округа Солнечногорск Жан Фрекауцан, руководитель поискового отряда «Витязь» Олег Мартыненко и ветеран СВО Павел Пичугин.
Груз на передовую доставили члены местного отделения «Боевого Братства» и Ассоциации ветеранов СВО.
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