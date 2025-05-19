Еще одну партию гуманитарной помощи отправили из Солнечногорска в зону СВО

Гуманитарный груз доставили из Солнечногорска на Курское направление. Помощь предназначена для военнослужащих первого батальона девятого мотострелкового полка.

В составе гуманитарного груза — маскировочные и антидроновые сети, антитепловизионные одеяла, предоставленные волонтерским объединением «Солнечногорский оберег». Воспитанники Воскресенской школы и прихожане Успенского храма деревни Обухово собрали средства личной гигиены и продукты питания. Члены местного отделения «Боевого Братства» передали бойцам трицикл и автомобиль УАЗ, что значительно повысит мобильность и эффективность подразделения.