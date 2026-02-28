Еще одну партию гуманитарной помощи отправили бойцам СВО из Балашихи

Груз сформировали в региональном ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья» при поддержке главы округа Сергея Юрова, активистов и неравнодушных жителей. Машина отправилась на Белгородское направление.

В состав груза вошли 50 маскировочных сетей, которые за полторы недели сплели волонтеры группы «Сетевые пчелки Балашихи», а также средства личной гигиены, теплое белье, кондитерские изделия, книги и письма от школьников.

Как рассказала руководитель центра Елена Жарова, помощь оказывается регулярно — каждую неделю партии отправляют на разные направления. Жители сами приносят наиболее востребованные вещи: окопные свечи, сети, теплые вещи и письма.

Волонтерская группа создана в мае 2023 года на базе ресурсного центра. За это время активисты сплели более 8000 сетей. Сейчас в городе работают десять цехов, где трудятся около 1500 человек.

Сергей Юров поблагодарил всех участников сбора — жителей, предпринимателей, волонтеров, членов и сторонников партии «Единая Россия». Он отметил, что только вместе можно обеспечить серьезную и системную поддержку.

В Балашихе работают три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате (проспект Ленина, дом № 7/1) и в общественных приемных «Единой России» (Парковая улица, дом № 7 и Октябрьская улица, дом № 11 в микрорайоне Железнодорожный). С информацией о других пунктах и необходимых вещах можно ознакомиться на сайте.