Еще одну мобильную часовню отправили бойцам СВО из Ленинского округа

Администрация Ленинского городского округа в третий раз приняла участие в изготовлении и отправке мобильной часовни на линию боевого соприкосновения. Часовня, созданная в городе Видное, направлена в составе гуманитарного конвоя для поддержки военнослужащих.

Внутри размещены иконы Спасителя, Николая Чудотворца, Божией Матери и других святых, к которым обращались за помощью во времена Великой Отечественной войны.

«Нас попросили совершить молебен и благословить часовню, чтобы она помогала тем, кто находится в трудных условиях. Мы искренне рады, что есть люди, которые совершают такие добрые дела», — отметил Клирик Георгиевского храма города Видное иерей Олег Осадчий.

Создание мобильной часовни стало возможным благодаря совместным усилиям администрации округа, инициативной группы Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, Синодального отдела по взаимодействию с вооружёнными силами, священнослужителей и сотрудников налоговой службы № 14. Иконы для часовни были созданы под руководством главного иконописца России Аркадия Холопова. Конструкция часовни выполнена на базе прицепа с учетом пожеланий военных и священников.

Часовня будет доставлена в расположение 91-й бригады Воздушно-десантных войск Министерства обороны РФ. Оттуда она начнет свой крестный ход по подразделениям, находящимся вблизи линии фронта.

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