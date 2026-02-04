Еще одно занятие по начальной военной подготовке пройдет в Раменском

Представители Ассоциации ветеранов специальной военной операции Раменского округа совместно с военно-патриотическим клубом «Высота» уже в эту субботу проведут занятие по начальной военной подготовке. Впервые местом встречи станет территория Казанского храма.

Занятие начнется с молебна и панихиды по воинам специальной военной операции.

«Важно, чтобы защитники Отечества знали: весь народ с ними — в любви, памяти и молитве. Нынешнее воинство, подобно героям прошлых лет, черпает силу не только из боевой подготовки, но и из духовной поддержки, которую мы все вместе можем им дать через молитву и искреннюю заботу», — подчеркнул настоятель Казанского храма протоиерей Андрей Козорезов.

После этого участников мероприятия ждут несколько этапов, включающих в себя урок по оказанию первой помощи и основам тактики, стрельба из пневматической винтовки, перетягивание каната и мастер-класс по работе на полевой кухне.

Кроме того, гости смогут посетить музей специальной военной операции, ознакомиться с экспонатами и трофеями, узнать много нового о жизни бойцов на передовой. После мероприятия состоится погрузка необходимых для фронтовиков вещей. Груз в зону спецоперации отвезет в ближайшие дни духовно-гуманитарный конвой Раменского благочиния.