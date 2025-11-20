Еще одна семья в Шатуре получила квартиру по программе переселения из аварийного жилья

Семья Гладышевых в Шатуре недавно отметила новоселье. Они одни из первых переехали в новых дом № 23 на Школьной улице, построенный по программе переселения из ветхого и аварийного жилья.

Ранее они жили в блочном доме с деревянными перекрытиями на проспекте Ильича. По словам Анны Гладышевой, в новую квартиру семья переехала сразу после вручения ключей. Теперь Анна наводит уют и ждет супруга, который находится в зоне проведения специальной военной операции.

«Довольна всем. Здесь сухо, светло. Наш старый дом на проспекте Ильича, 10, был аварийный страшно: проблемы с канализацией, ветхие трубы, сырость, влажность. Не описать. Как только дали ключи, на следующий день мы стали переезжать», — поделилась новоселка.

Дочь живет в другом городе, но приезжает, чтобы помогать маме обживать новое пространство. Места в квартире достаточно. Также есть большой балкон.

«Трехкомнатная квартира-распашонка поначалу испугала. Увидела зал в 30 метров и растерялась: а что я сюда поставлю? Из старой квартиры мы не брали ничего. Все покупали новое. Сейчас я не хочу с ней расставаться. Я уже влюбилась в эту квартиру», — рассказала Анна Гладышева.

Микрорайон развивается. Новые дома здесь построили как раз для переселенцев из аварийного жилья. Гладышевы уверены, что вскоре станут жить по-соседству со своими знакомыми.