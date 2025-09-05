В зоне спецоперации ликвидировали 19-летнюю подрывницу «Азова»*. О ликвидации Дарьи Лопатиной сообщила «Российская газета» со ссылкой на местные СМИ.

По предварительным данным, в ряды ВСУ Лопатина вступила по разрекламированной программе «18-24».

Молодых людей этой возрастной категории заманивали в ряды боевиков, обещая миллион гривен. Однако обещания о единовременной выплате власти не сдержали.

Еще в мае российские военные разбили отряд вэсэушников, в котором были бойцы в возрасте 18-24 лет. Уцелевшего Виталия Ковачко взяли в плен. Молодой человек признался, что его выгнали из вуза, а на фронте он решил подзаработать.

* «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.