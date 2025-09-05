Еще одна из программы «18-24». Подрывницу «Азова» уничтожили в зоне СВО
Подрывницу «Азова» уничтожили в зоне СВО
В зоне спецоперации ликвидировали 19-летнюю подрывницу «Азова»*. О ликвидации Дарьи Лопатиной сообщила «Российская газета» со ссылкой на местные СМИ.
По предварительным данным, в ряды ВСУ Лопатина вступила по разрекламированной программе «18-24».
Молодых людей этой возрастной категории заманивали в ряды боевиков, обещая миллион гривен. Однако обещания о единовременной выплате власти не сдержали.
Еще в мае российские военные разбили отряд вэсэушников, в котором были бойцы в возрасте 18-24 лет. Уцелевшего Виталия Ковачко взяли в плен. Молодой человек признался, что его выгнали из вуза, а на фронте он решил подзаработать.
* «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.