Доброволец из Ростовской области Александр подписал контракт в Московском областном пункте отбора граждан на военную службу по контракту в Балашихе. Мужчина уже прошел курсы подготовки.

Александру исполнилось 62 года. В Ростовской области он работал грузчиком. Мужчина приехал в пункт отбора граждан на военную службу по контракту в Балашихе, прошел курсы по тактике ведения боя, обращению с оружием и дронами.

«Решил пойти на СВО, так как считаю своим долгом быть там и внести свою каплю в дело страны. Мой сын и моя жена гордятся моим решением. Семья меня поддерживает. Они скучают и ждут», — рассказал доброволец.

Московский областной пункт отбора граждан на военную службу по контракту работает в Балашихе по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Здесь добровольцы могут оформить необходимые документы, пройти медкомиссию, открыть счет в банке, получить консультацию юриста, справки о льготах и выплатах, а также пройти первичное обучение.

«Мы гордимся участниками СВО. Вы с честью исполняете свой ратный долг — сражаетесь за Россию. За вами — ваши семьи, дети, друзья. Они ждут вас», — сказал об участниках СВО президент России Владимир Путин.

Дополнительная информация доступна на сайте Центра подготовки контрактников или по телефону: 8 (495) 990-77-77.