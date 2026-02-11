Еще один «Урок мужества» прошел в Серпухове

10 февраля в Центре по профориентации и трудоустройству молодежи Серпухова прошла встреча участников Ассоциации ветеранов СВО с подрастающим поколением. Герои поделились личным опытом, рассказали о подвиге, памяти и гражданском долге.

Организаторы убеждены: живой разговор с теми, кто прошел через реальные испытания, становится для подростков наиболее действенным уроком патриотизма. Такие встречи формируют связь поколений и дают нравственные ориентиры.

Второй блок занятия посвятили актуальным вопросам безопасности. Специалисты объяснили ребятам, как распознавать телефонных мошенников, защищать персональные данные и противостоять угрозам в цифровой среде.

«Для нас важно, чтобы патриотические уроки были регулярными и содержательными. Личный пример человека, прошедшего через испытания, — это основа для формирования настоящих ценностей. Он дает молодежи четкие нравственные ориентиры и понимание ответственности», — подчеркнул глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Встречи в формате открытого диалога с ветеранами боевых действий в Серпухове продолжаются.